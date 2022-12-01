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Генпрокуратура возбудила уголовное дело в отношении сотрудников инициативы BYPOL за разжигание вражды

Генеральная прокуратура заявила о возбуждении уголовного дела в отношении бывшего участника BYPOL Олега Талерчика за содействие экстремистской деятельности и разжигание социальной вражды и розни. В 20-м году Талерчик был одним из основателей экстремистской организации. Месяц назад сделал заявление о выходе из нее из-за определенных обстоятельств, с которыми, по словам фигуранта, он не может согласиться и которые исключают возможность дальнейшего сотрудничества с другими сооснователями BYPOL.

Согласно материалам дел, подозреваемый дал интервью экстремистскому формированию «Белсат», в ходе которого он в том числе высказывался о привлечении к уголовной ответственности сотрудников белорусских правоохранительных органов, оставшихся работать после выборов Президента Республики Беларусь в 2020 году, проведении среди них люстрации, а также его возврате из-за рубежа с оружием в руках. Противоправные действия квалифицированы по ч.1 ст.361-4, ч.1 ст.130 Уголовного кодекса Республики Беларусь.
Дмитрий Брылев, замначальника управления Генпрокуратуры Беларуси


Оба уголовных дела направлены в Следственный комитет для организации предварительного расследования.

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