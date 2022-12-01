Генпрокуратура возбудила уголовное дело в отношении сотрудников инициативы BYPOL за разжигание вражды

Согласно материалам дел, подозреваемый дал интервью экстремистскому формированию «Белсат», в ходе которого он в том числе высказывался о привлечении к уголовной ответственности сотрудников белорусских правоохранительных органов, оставшихся работать после выборов Президента Республики Беларусь в 2020 году, проведении среди них люстрации, а также его возврате из-за рубежа с оружием в руках. Противоправные действия квалифицированы по ч.1 ст.361-4, ч.1 ст.130 Уголовного кодекса Республики Беларусь.

Дмитрий Брылев, замначальника управления Генпрокуратуры Беларуси