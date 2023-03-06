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Генпрокуратура: заработал сайт комиссии по рассмотрению обращений находящихся за рубежом граждан Беларуси

Генпрокуратура: заработал сайт комиссии по рассмотрению обращений находящихся за рубежом граждан Беларуси

Заработал интернет-сайт комиссии по рассмотрению обращений находящихся за рубежом граждан Беларуси по вопросам совершения ими правонарушенийkomissia-dom.by. Об этом пишет БелТА.

Отмечается, что на этом ресурсе есть вся необходимая справочная информация: требования к обращениям, порядок их подачи и сроки рассмотрения, компетенция комиссии. Размещены и ответы на часто задаваемые вопросы.

Пользователи сайта могут обратиться напрямую в комиссию с использованием электронной почты либо Telegram-бота.

В надзорном ведомстве отметили, что комиссия продолжает свою работу в порядке, установленном указом главы государства.

Фото:pixabay.com

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