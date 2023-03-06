Генпрокуратура: заработал сайт комиссии по рассмотрению обращений находящихся за рубежом граждан Беларуси

Заработал интернет-сайт комиссии по рассмотрению обращений находящихся за рубежом граждан Беларуси по вопросам совершения ими правонарушенийkomissia-dom.by. Об этом пишет БелТА.



Отмечается, что на этом ресурсе есть вся необходимая справочная информация: требования к обращениям, порядок их подачи и сроки рассмотрения, компетенция комиссии. Размещены и ответы на часто задаваемые вопросы.