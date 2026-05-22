Генпрокуратуры Беларуси и России обсудили экологическую безопасность
Экологическую безопасность Союзного государства обсудили генпрокуратуры Беларуси и России в Могилеве. Справочно: за 5 лет совместной работы в нашей стране выявлено более 9 тысяч нарушений законодательства об обращении с отходами, свыше тысячи - в области охраны и использования недр.
По словам участников, рациональное использование природных ресурсов - стратегическая задача двух ведомств.
Дмитрий Гора, генпрокурор Беларуси: "У нас есть уже хорошие результаты взаимодействия. Конкретный пример – проведенная в прошлом году совместная прокурорская проверка соблюдения экологического законодательства в бассейнах реки Днепр. Выявлены нарушения, устранены проблемы, которые выявлены прокурорами, что, естественно, является очень положительным примером нашего конкретного взаимодействия".
Александр Гуцан, генпрокурор России: "Вопросы рационального использования природных ресурсов, обеспечения экологической безопасности, которые напрямую сказываются на благополучии населения, отнесены к стратегическим задачам. Я думаю, даже не думаю, а убежден, что совместными усилиями мы решим те непростые и сложные задачи, которые стоят в сфере экологической безопасности, совместно".
Два ведомства объединяет и тема сохранения исторической памяти. Участники коллегии посетили мемориал "Буйничское поле", поклонились подвигу советского солдата, почтив память героев минутой молчания, а также посетили Музей Славы Могилевщины.