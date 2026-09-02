Генпрокурор Беларуси и посол Грузии обсудили вопросы сотрудничества в уголовно-правовой сфере

Вопросы двустороннего сотрудничества в уголовно-правовой сфере обсудили генеральный прокурор Республики Беларусь Дмитрий Гора и Чрезвычайный и Полномочный Посол Грузии в Беларуси Гиорги Саганелидзе.

Приветствуя дипломата, Дмитрий Гора поблагодарил за внимание к деятельности надзорного ведомства и отметил заинтересованность в диалоге по любой теме и совместной работе, в частности о белорусско-грузинском взаимодействии в области оказания взаимной правовой помощи по уголовным делам или экстрадиции лиц, совершивших преступления.

По итогам встречи стороны выразили готовность всемерно укреплять сотрудничество на благо защиты прав и законных интересов граждан обеих стран.