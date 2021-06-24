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Генпрокурор: Беларусь не получала от стран ЕС официальные ответы на запросы о выдаче беглых оппозиционеров

О том, как отдельные страны Евросоюза выполняют международные договоры. Сегодня стало известно, что Беларусь не получала ответы на запросы о выдаче некоторых беглых оппозиционеров. Андрей Швед заметил, принцип взаимности, он был, есть и будет в международных отношениях. И если партнеры не идут навстречу, за нами остается право действовать таким же образом, отметил генпрокурор.

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