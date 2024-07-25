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Генпрокурор Беларуси: Количество киберпреступлений выросло практически на четверть
В прошлом году количество киберпреступлений выросло практически на четверть, а каждое пятое совершено с использованием информационно-коммуникационных технологий. Об этом рассказал генпрокурор Беларуси во время 22-го заседания прокуроров государств - участников ШОС в Бишкеке. На встрече руководители надзорных ведомств рассмотрели роль органов прокуратуры в эпоху цифровизации и ответы на современные вызовы.
Республика Беларусь, как и другие члены клуба ШОС, нацелена сделать все возможное для того, чтобы международное право, которое в последние годы попрано рядом стран, восторжествовало, чтобы действительно право человека не было лозунгом, а было эффективное средство защиты прав, чтобы уважали суверенитет государств. Шанхайская организация сотрудничества - эта структура, которая, по мнению белорусской стороны, является своего рода ориентиром справедливого мира.
Также Андрей Швед остановился на инициативах Генеральной прокуратуры в части корректировки законодательства о противодействии экстремизму, включая информационную среду.
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