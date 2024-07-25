Генпрокурор Беларуси: Количество киберпреступлений выросло практически на четверть

Республика Беларусь, как и другие члены клуба ШОС, нацелена сделать все возможное для того, чтобы международное право, которое в последние годы попрано рядом стран, восторжествовало, чтобы действительно право человека не было лозунгом, а было эффективное средство защиты прав, чтобы уважали суверенитет государств. Шанхайская организация сотрудничества - эта структура, которая, по мнению белорусской стороны, является своего рода ориентиром справедливого мира.

Андрей Швед, Генеральный прокурор Беларуси

