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Генпрокурор Беларуси об уголовном деле против главы МИД Латвии и мэра Риги: состав преступления очевиден
Уголовное дело в отношении главы МИД Латвии и мэра Риги сегодня прокомментировал генпрокурор Беларуси. Андрей Швед заметил, что находится оно в производстве Следственного комитета и состав там очевиден. Такое же преступление предусмотрено и Уголовным кодексом Латвии, отметил генеральный прокурор. Сегодня стало известно, наша сторона отправила запрос в Латвию по поводу оказания правовой помощи в отношении 22 живых эсэсовцев. У следственной группы есть информация насчет злодеяний, совершенных латышскими легионами СС. Это карательные структуры, которые в период с 1941 по 1944 гг. совершили здесь многочисленные зверства, самые жестокие расправы учиняли над мирным населением. В то же время, как подчеркнул Андрей Швед, в поведении отдельных представителей политической элиты Латвии наблюдается преемственность взглядов нацистских преступников.
Следственная деятельность: наука, образование, практика
Ряд заявлений по расследованию громких уголовных дел генпрокурор сделал на конференции "Следственная деятельность: наука, образование, практика", где один из главных вопросов - новые риски и вызовы в контексте обеспечения национальной безопасности.
Мероприятие проходит в формате дискуссионной площадки. Мнениями о кибербезопасности, оперативной работе, подготовке кадров, информационно-правовому обеспечению делятся эксперты из Беларуси, России, Узбекистана, Таджикистана и Азербайджана.
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