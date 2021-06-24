Генпрокурор Беларуси об уголовном деле против главы МИД Латвии и мэра Риги: состав преступления очевиден

Уголовное дело в отношении главы МИД Латвии и мэра Риги сегодня прокомментировал генпрокурор Беларуси. Андрей Швед заметил, что находится оно в производстве Следственного комитета и состав там очевиден. Такое же преступление предусмотрено и Уголовным кодексом Латвии, отметил генеральный прокурор. Сегодня стало известно, наша сторона отправила запрос в Латвию по поводу оказания правовой помощи в отношении 22 живых эсэсовцев. У следственной группы есть информация насчет злодеяний, совершенных латышскими легионами СС. Это карательные структуры, которые в период с 1941 по 1944 гг. совершили здесь многочисленные зверства, самые жестокие расправы учиняли над мирным населением. В то же время, как подчеркнул Андрей Швед, в поведении отдельных представителей политической элиты Латвии наблюдается преемственность взглядов нацистских преступников.