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Генпрокурор направил в суд заявление о признании BYPOL террористической организацией
Генеральный прокурор Беларуси Андрей Швед направил в Верховный суд заявление о признании неформальной организации BYPOL с входящими в нее структурными подразделениями "Сітуацыйна-аналітычны цэнтр" и "Мобилизационный план "Перамога" террористической.
"Установлено, что данная организация была создана в октябре 2020 года на территории Польши по инициативе бывших сотрудников правоохранительных органов Беларуси, - говорится в заявлении. - Ее первоначальной целью являлась вербовка сотрудников правоохранительных органов, не поддерживающих законно избранную власть, для склонения их к предательству и использования занимаемого ими положения в экстремистской деятельности".
По информации Генпрокуратуры, с мая 2021 года BYPOL используется для объединения сторонников без учета их принадлежности к силовым ведомствам (в рамках так называемого мобилизационного плана "Перамога") и формирования у них радикальных взглядов для последующего склонения их к совершению экстремистских деяний, в том числе актов терроризма. Конечной целью деятельности BYPOL декларируется насильственное изменение конституционного строя Республики Беларусь.
"На информационных ресурсах организации, в частности, публикуются материалы о технологиях изготовления и использования взрывчатых веществ и оружия, тактике оказания силового сопротивления сотрудникам правоохранительных органов; в закрытых чатах осуществляются детальная проработка и планирование акций террористической и экстремистской направленности", - сказано в заявлении.
Фото: Генеральная прокуратура
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