Новые подробности страшного ДТП под Смолевичами озвучил генпрокурор

Расследование трагического ДТП с участием маршрутки и МАЗа в Смолевичском районе 20 февраля выявило комплекс проблем в сфере дорожной безопасности. Об этом рассказал журналистам генеральный прокурор Беларуси Андрей Швед по итогам совещания у главы государства по вопросам деятельности органов силового блока, пишет БЕЛТА.

Одной из тем совещания стала дорожная безопасность. В связи с этим генпрокурор упомянул об аварии с участием маршрутки и груженого МАЗа, которая случилась 20 февраля вблизи Смолевичей. В результате лобового столкновения тогда погибли 11 человек, еще 9 пациентов в крайне тяжелом состоянии были госпитализированы в больницы. Позже двое из них скончались. Среди погибших были и дети. На месте ДТП работали следователи областного управления и центрального аппарата СК с привлечением специалистов ГКСЭ и сотрудников ГАИ. Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.317 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц) УК.

"За всеми этими трагическими обстоятельствами стоит целый комплекс проблем. Тот же автомобиль МАЗ два года не проходил техосмотр. Выявились серьезные проблемы в безопасности перевозок пассажиров: в этом маршрутном такси, где 15 посадочных мест, ехали 19 человек, т.е. в погоне за наживой грузоперевозчик просто натолкал туда людей. Видите, совокупность факторов. Одно цепляется за другое. Мы сейчас проверили: в службе Миноблтранса более 100 грузовиков ездят без техосмотра. Каждый из них - это опасность на дороге. И это только в одном предприятии", - заметил Андрей Швед.

По его словам, по всей стране сейчас проводится тотальная проверка, по поручению главы государства наводится порядок в этой сфере.