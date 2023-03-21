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Новые подробности страшного ДТП под Смолевичами озвучил генпрокурор
Расследование трагического ДТП с участием маршрутки и МАЗа в Смолевичском районе 20 февраля выявило комплекс проблем в сфере дорожной безопасности. Об этом рассказал журналистам генеральный прокурор Беларуси Андрей Швед по итогам совещания у главы государства по вопросам деятельности органов силового блока, пишет БЕЛТА.
Одной из тем совещания стала дорожная безопасность. В связи с этим генпрокурор упомянул об аварии с участием маршрутки и груженого МАЗа, которая случилась 20 февраля вблизи Смолевичей. В результате лобового столкновения тогда погибли 11 человек, еще 9 пациентов в крайне тяжелом состоянии были госпитализированы в больницы. Позже двое из них скончались. Среди погибших были и дети. На месте ДТП работали следователи областного управления и центрального аппарата СК с привлечением специалистов ГКСЭ и сотрудников ГАИ. Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.317 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц) УК.
"За всеми этими трагическими обстоятельствами стоит целый комплекс проблем. Тот же автомобиль МАЗ два года не проходил техосмотр. Выявились серьезные проблемы в безопасности перевозок пассажиров: в этом маршрутном такси, где 15 посадочных мест, ехали 19 человек, т.е. в погоне за наживой грузоперевозчик просто натолкал туда людей. Видите, совокупность факторов. Одно цепляется за другое. Мы сейчас проверили: в службе Миноблтранса более 100 грузовиков ездят без техосмотра. Каждый из них - это опасность на дороге. И это только в одном предприятии", - заметил Андрей Швед.
По его словам, по всей стране сейчас проводится тотальная проверка, по поручению главы государства наводится порядок в этой сфере.
"Далее. В этом злополучном маршрутном такси ехали школьники. Почему они в нем ехали: потому что сломался школьный автобус, а органы местной власти не обеспечили оперативную замену. Дети были вынуждены ездить в маршрутном такси. В результате два ребенка погибли, два - получили телесные повреждения. Конечно, это очень печально. Этот пример показывает, что подзабыли, самоуспокоились, отошли от того, что нет мелочей. Каждый должен на своем месте обеспечивать реализацию тех задач, которые на него возложены", - подчеркнул генеральный прокурор.
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