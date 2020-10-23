Генпрокурор встретился со студентами и преподавателями БГУИР

Открытый диалог в стенах БГУИР. Генеральный прокурор Беларуси встретился со студентами и руководством учебного заведения. Андрей Швед ответил на вопросы о массовых мероприятиях, учебном процессе, изменении белорусского законодательства. В частности речь зашла и об изменении Конституции. Главная цель таких дискуссионных площадок - услышать мнение каждого и учесть его. Сейчас, как никогда, необходимо общаться со студентами и выяснять, что их беспокоит, разъяснять текущую ситуацию, подчеркнул генеральный прокурор.