Генрих Невядомский-Козакевич: Польша стремилась к ассимиляции белорусов в межвоенный период

За годы польской оккупации белорусы пережили многое. Но именно единство помогло преодолеть все трудности.

"Что касается Дня народного единства, он очень важный. Этот день напоминает народу Беларуси об истории, традициях, ценностях. Хочу вернуться к этой ситуации, что происходило в межвоенный период. Мы это в Польше не обсуждаем. В это время происходило резкое сокращение белорусских школ. Тогда Польша стремилась к национально-государственной ассимиляции белорусов, т. е. к уничтожению белорусского народа. Мы об этом не говорим. Вообще, что касается идеи Дня народного единства, такой праздник должен существовать в каждой стране, потому что единство народа - это основа", - отметил общественный деятель Хенрик Генрих Невядомский-Козакевич.

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