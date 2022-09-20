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Генсек ОДКБ Зась прибыл в Армению

Генсек ОДКБ Зась прибыл в Армению

Миссия ОДКБ во главе с генеральным секретарем Станиславом Засем приехала в Армению, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаряорганизации Владимира Зайнетдинова.

"На миссию возлагаются задачи по оценке сложившейся обстановки, подготовке обстоятельного доклада главам государств -членов ОДКБ о ситуации в регионе и выработке предложений по деэскалации возникшей напряженности в отдельных районах на границе Армении с Азербайджаном", -сказал он.

Зайнетдинов добавил, что в состав миссии входят представители государств -членов ОДКБ, являющиеся сотрудниками рабочих органов организации. Они изучат ситуацию на границе, а также проведут встречи с высшим политическим и военным руководством Армении.

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