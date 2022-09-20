3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Генсек ОДКБ Зась прибыл в Армению
Миссия ОДКБ во главе с генеральным секретарем Станиславом Засем приехала в Армению, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаряорганизации Владимира Зайнетдинова.
"На миссию возлагаются задачи по оценке сложившейся обстановки, подготовке обстоятельного доклада главам государств -членов ОДКБ о ситуации в регионе и выработке предложений по деэскалации возникшей напряженности в отдельных районах на границе Армении с Азербайджаном", -сказал он.
Зайнетдинов добавил, что в состав миссии входят представители государств -членов ОДКБ, являющиеся сотрудниками рабочих органов организации. Они изучат ситуацию на границе, а также проведут встречи с высшим политическим и военным руководством Армении.
Президент
Все
Лукашенко аграриям на "Дожинках" в Полоцке: Вы - основа нашей жизни и основа нашей безопасности
Лукашенко вручил награды лучшим работникам сельского хозяйства Витебской области
Лукашенко: Мир и спокойствие на белорусской земле нужно отстаивать и защищать всеми силами
Лукашенко: Нужно разработать стандартный социальный пакет для молодых специалистов на селе
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов