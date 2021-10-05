Генсек ООН: Долги бедных стран - главная угроза глобальной экономике

Генсек ООН призвал международное сообщество как можно скорее приступить к решению проблемы долгов развивающихся стран. Гутерриш предупреждает, что в этой сфере возник кризис, который ставит крест на любых перспективах экономического роста в масштабах планеты. Глава ООН отмечает, эгоизм стран первого мира: он проявляется как в вопросах борьбы с эпидемией, (когда бедным государствам - лишь символически помогают с вакцинами), так и в области экономической поддержки слабых. Гутерриш предлагает перераспределить квоты в рамках пакета, который подготовил МВФ: 650 миллиардов должны в большей степени достаться тем, кто страдает от голода и разрухи, нежели тем, кто может справиться со сложностями и сам.