Генсек ООН: Пандемия ввергла в нищету 100 млн человек

Генсек ООН заявил, что пандемия ввергла в нищету более 100 миллионов человек, а 4 миллиарда не имеют сегодня социальной поддержки. По словам Гутерриша, на планете наблюдается экономическое оживление и рост ВВП достигает 5 %: при этом восстановление протекает неравномерно и разрыв между странами первого и третьего мира только увеличивается. Затяжной экономический спад грозит беднейшим государствам многотриллионными потерями. Для предотвращения этого кризиса, напоминает Гуттериш, необходимы солидарные усилия всех правительств планеты.