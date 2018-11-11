Географический диктант пройдет сегодня в Беларуси

Международная образовательная акция состоится в нашей стране во второй раз. Для написания диктанта необходимо зарегистрироваться на сайте Белорусского географического общества - участие в нем бесплатное. Задание будет состоять из 2 блоков по 15 вопросов в каждом. Результаты станут известны 15 ноября. Отметим, в этом году к географическому диктанту присоединятся более 80 стран.