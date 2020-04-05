3.39 RUB
3.39 USD
3.58 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Геологи сегодня отмечают свой профессиональный праздник
За последние три года в работу переданы около ста новых месторождений полезных ископаемых. Среди перспективных - базальт. Точные запасы подсчитают к концу года, однако уже понятно, что речь о не менее чем 10 миллионах тонн. Дальше экспертам предстоит подготовить технико-экономическое обоснование, как использовать породу. Промышленность и строительные организации заинтересованы в разработке и других новых месторождений. Богата земля и кварцевыми песками, пригодными для стекольной промышленности. Новые разведанные запасы будут способствовать переходу от ПЭТ-упаковки к стеклянной таре и сокращению импорта из Украины и России.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Водителя большегруза, ремонтировавшего свой автомобиль, сбил микроавтобус - обзор ДТП
Дом сгорел из-за самодельной электроплиты, супружескую пару от пожара спасла бессонница - обзор ЧП
Ребенок пострадал под колесами авто, девушка перебегала на красный и погибла - обзор ДТП
В реке утонули 2 рыбака, рука ребенка застряла в батарее, безработная надышалась дымом - обзор ЧП