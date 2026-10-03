Георгий Гриц: "ИННОПРОМ. Беларусь" - место, где можно увидеть будущее

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Выставка "ИННОПРОМ. Беларусь" в 2026 году собрала представителей 40 стран - вдвое больше, чем в 2025-м. По мнению экономического аналитика Георгия Грица, это не просто смотр достижений, а площадка для формирования нового тренда промышленной политики: от серийного производства к индивидуальным решениям, от простых поставок к глубокой кооперации.

О том, почему выставка интересна обычному человеку, какую роль промышленность играет в экономике и куда движется мировой рынок, Георгий Гриц рассказал в "Актуальном интервью".

Аналитик убежден, что "ИННОПРОМ" - это место, где можно увидеть будущее. "Искусственный интеллект, автомобили на электрической тяге, гигантские БЕЛАЗы. Это интересно даже просто увидеть. Производство через дроны - это то, что должно увлекать молодежь. У человека должна быть мечта. Сегодня "ИННОПРОМ" - это площадка, где можно поверить, что мы двигаемся в правильном направлении, находимся в мировом тренде", - подчеркнул Георгий Гриц.

Промышленность в Беларуси - одна из ключевых отраслей. В ней занято около четверти трудоспособного населения - более 800 тыс. человек. "Одно рабочее место в промышленности создает от пяти до семи рабочих мест в смежных отраслях: логистика, транспорт, энергетика. Потеря или добавление одного места - это фактически создание новых рабочих мест в других сферах или наоборот. Это важно для бюджета, для зарплат семей, для покупательского спроса", - пояснил аналитик.

Беларусь входит в топ-10 европейских и топ-15 мировых стран по доле промышленности в ВВП. И конкурировать приходится с Германией, США, Китаем. Именно поэтому мы должны постоянно развиваться и быть нацелены на будущее.

Главный тренд "ИННОПРОМ. Беларусь" - промышленная кооперация. Эксперт напомнил о встрече Президента Беларуси с губернатором Ульяновской области, где обсуждалась не просто поставка комплектующих, а наращивание производства до конечной стадии изделий. "Промкооперация - это не просто поставка запчастей, это кадровый потенциал, рынки сбыта, отказ от дублирования производства, новые технологии. Это кластерный подход. Мы не должны конкурировать на внутреннем рынке Союзного государства и не должны конкурировать между собой на рынках других стран. Парадокс, когда во Вьетнаме конкурируют МАЗ и КамАЗ - зачем это нужно?" - задался вопросом Георгий Гриц.

Эксперт видит будущее промышленности в переходе от массового серийного производства к индивидуальным решениям. "Китайские компании делают следующий шаг: производят не просто поставку сельхозтехники, а реализуют умное земледелие, с использованием искусственного интеллекта, дронов. Не зря Президент требовал от Академии наук более тесного сотрудничества с производством - не только с точки зрения технологий, но и с точки зрения подготовки совместного продукта", - резюмировал он.