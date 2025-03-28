Георгий Гриц: Спровоцировать глобальный кризис и переформатировать роль США - задумки Трампа

"У самой американской экономики есть очень серьезные проблемы. Я озвучу только две, на самом деле их можно и пять, и десять обозначить. Те проблемы, о которых говорит сегодня Трамп, нельзя решить по-другому, кроме как через горькое лекарство. Первое - это дефицит платежного бюджета внутри страны. Он составляет порядка 1 трлн долларов. И второе, это внешний торговый бюджет в Соединенных Штатах Америки - 2 трлн долларов. То есть они импортируют на 2 трлн больше, чем экспортируют. И решить эту проблему мирными, переговорными путями, не обостряя ситуацию, в принципе, невозможно, - утверждает экономический аналитик. Факты говорят о том, что эти так называемые премиальные рынки сегодня схлопываются, они сегодня выживают".