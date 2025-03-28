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Георгий Гриц: Спровоцировать глобальный кризис и переформатировать роль США - задумки Трампа
Спровоцировать глобальный кризис и переформатировать роль США в мире - дальнейшие задумки Трампа. Таким мнением поделился в эфире "Первого информационного" экономический аналитик Георгий Гриц. Тотальная торговая война должна преобразить Америку изнутри, обновить ее инфраструктуру, возродить промышленность, а также усилить экономику в целом.
"У самой американской экономики есть очень серьезные проблемы. Я озвучу только две, на самом деле их можно и пять, и десять обозначить. Те проблемы, о которых говорит сегодня Трамп, нельзя решить по-другому, кроме как через горькое лекарство. Первое - это дефицит платежного бюджета внутри страны. Он составляет порядка 1 трлн долларов. И второе, это внешний торговый бюджет в Соединенных Штатах Америки - 2 трлн долларов. То есть они импортируют на 2 трлн больше, чем экспортируют. И решить эту проблему мирными, переговорными путями, не обостряя ситуацию, в принципе, невозможно, - утверждает экономический аналитик. Факты говорят о том, что эти так называемые премиальные рынки сегодня схлопываются, они сегодня выживают".
Многие говорят, что есть и другой, более долгоиграющий тренд или задумка Дональда Трампа.
"Это сымитировать или интенсифицировать, или спровоцировать глобальный кризис. И на уровне этого глобального кризиса, дай бог, чтобы это был не горячий конфликт, как в середине прошлого века, так сказать, списать эти проблемы, переформатировать глобальную экономику, переформатировать роль Соединенных Штатов Америки как драйвера, хотя этот драйвер сегодня уже становится во многом лузером для тех тенденций, которые мы намечаем", - высказал свое мнение Георгий Гриц.