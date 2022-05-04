Георгий Гриц: Сегодня закладывается формат существования Беларуси и России в ближайшее десятилетие

Беларусь успешно держит санкционный удар. В правительстве работает оперативный штаб, где отслеживается ситуация во всех отраслях экономики, а предприятия переориентируются на другие рынки, прежде всего это азиатский вектор. Тем не менее поток ограничений все не заканчивается. Как мы адаптировались к новым условиям и готов ли европейский потребитель платить за ограничения, которые вводят власти западных стран? Об этом корреспондент Антон Малюта поговорил с гостем "Панорамы" Георгием Грицем.

Санкции - не только ограничения, но и возможности

К сожалению, большинство политиков, экономистов, глобалистов говорят о том, что это тренд. Тренд именно цивилизационный такой перелом. Сегодня идет разрушение многополярного места. Идет к двухполярному, даже трехполярному миру. Потому что, скорее всего, Китай не останется в стороне. И действительно, если это тренд долговременный, надо понимать, как в этих условиях жить. С этой точки зрения, наверное, надо говорить о проблемах. Но эти проблемы могут быть и окном возможностей для нас, для белорусских и российских субъектов хозяйствования. Георгий Гриц, ректор Института повышения квалификации и переподготовки руководителей и специалистов промышленности

Ректор института рассказал, что сегодня многие транснациональные компании ушли и с российского, и с белорусского рынка. В меньшей степени, кстати, с белорусского рынка ушли. И цифра годовой выручки по 2021 году, если брать топ-100 ведущих транснациональных компаний по России, составляет порядка 100 млрд долларов.



"Вот первое окно возможностей - заместить продукции отечественные, или продукции союзных производителей, - продолжил Георгий Гриц. - Второе - это так называемый критический импорт. Годовой объем импорта - ввоз продукции составляет порядка 300 млрд долларов. Понятно, что ее так быстро не заменишь, но, в принципе, это окно возможностей".

Георгий Гриц: Даже эти две цифры говорят о том, что потенциал есть. Другое дело, что решить этот вопрос, найти надо инвестиции, время, какие-то компетенции. И с этой точки зрения очень важно определить единые цели, потенциал и Российской Федерации, и Республики Беларусь.

Георгий Гриц, ректор Института повышения квалификации и переподготовки руководителей и специалистов промышленности

Европейский потребитель расплачивается за действия своих властей



"Разве западные партнеры не понимают, что творят? Разве они не понимают, что вырастет безработица, снизится конкурентоспособность западных, в первую очередь европейских, компаний. Снижение уровня европейских потребителей - это потеря рабочих мест, как следствие - выручки. Все-таки российский рынок был таким экспортно ориентированным. Много потреблял, сотни миллиардов. Во-вторых, это зависимость энергоресурсов. Например, 95-й бензин: если в 2020 году стоил порядка 1,1 евро в среднем по Европе, то сегодня - 1,6 евро". Георгий Гриц



Ректор института задал вопрос, кто это компенсирует? Как это людям объяснить? "Поэтому у меня такое впечатление, что народ, потребители европейские, они находятся в какой-то своей среде. Их зомбируют. Почему и обрезали информационные ресурсы, в том числе и белорусские ресурсы. Их зомбируют, что это агрессор, что Россия или Беларусь непонятно каким боком во всем виноваты и надо потерпеть, - подчеркнул Георгий Гриц. - А люди, к сожалению, и у нас, и там являются заложниками. У нас социально-ориентированная экономика сохраняется, декларируется приоритет над человеком, рядовым потребителем. Об этом говорит Александр Григорьевич, Президент. Люди не должны прочувствовать эти проблемы".



Работа в новых условиях

