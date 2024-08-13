Георгий Жуков и Александр Василевский - две разные истории одной войны. О борьбе за каждый клочок родной земли смотрите в "Плеяде победителей"

2,5 млн человек, свыше 5,2 тыс. танков и более 6 тыс. самолетов было задействовано в июне 1944 года в рамках операции "Багратион". Масштабная борьба за каждый клочок родной земли требовала тонкого военного искусства, координацию которого могли осуществить только самые подготовленные, а впоследствии великие полководцы.

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