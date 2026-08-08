Политика правительства Фридриха Мерца в Германии вызывает все больше вопросов. Эксперты критикуют экономический курс Берлина, рост государственных расходов и возможные последствия для социальной сферы.

Экс-депутат бундестага Вальдемар Гердт назвал Мерца могильщиком Германии: "Его поставили добить экономику Германии, разрушить полностью и попутно обогатиться, насколько это возможно. Все миллионы кредитов, которые взяты на будущие поколения, миллиарды, которые отданы Украине и которые никогда не вернутся назад, - его это совершенно не волнует, - уверен политик. - Канцлер Германии в это же время обвиняет немцев в лени, пенсионерам угрожает нищетой или готовит их к нищете, разрушает здравоохранение, образование и все остальное. Так что это классический пример несовершенства демократической системы в том виде, в котором она существует в Германии. Его сейчас не поддерживает практически никто".