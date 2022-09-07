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Гердт: Немцы считают каждую копейку
Высокие темпы инфляции заставляют немцев считать каждую копейку, что приводит к обострению продовольственного кризиса.
Таким экспертным мнением поделился депутат бундестага 19-го созыва из Германии Вальдемар Гердт. По его словам, винить жители могут лишь свое правительство, которое напрямую заявляет о полном бездействии.
Есть цены, которые кусаются, и люди уже теперь очень тщательно считают копеечки, чтобы купить что-то. Продовольственный кризис мы увидим, наверное, в конце этой зимы, и следующий год, когда урожай 2022 года будет использован, а новый из-за недопоставки удобрений будет под вопросом, разорванные связи также повлияют на рынок, вот тогда мы увидим настоящий кризис. Если послушать нашего министра иностранных дел Анналену Бербок, то она сказала, что ей плевать на то, что думают ее избиратели. Она будет сдерживать обещание стоять на стороне Украины до последнего украинца. Неадекватность нынешнего правительства дает больше знать, маски слетают и, я надеюсь, что немецкий народ очень скоро распознает этих овец в волчьей шкуре, которых они вообще-то сами выбрали.
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