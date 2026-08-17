Германия недополучит 25 млрд долларов ВВП: как аномальная жара ударила по экономике страны

Европейские аграрии сегодня переживают достаточно тяжелые времена. Помимо экономических сложностей, связанных с дорогими энергоносителями, удобрениями, подключилось аномально жаркое лето, принесшее с собой засуху, пожары и обмеление рек.

В Европе климатические условия нанесли серьезный урон не только сельскому хозяйству, но и промышленности. К слову, река Рейн - крупный транспортно-логистический путь, но в результате ее обмеления по ней уже нельзя перевозить такое количество груза по тоннажу, как, предположим, в прошлом году. Соответственно, закладывается меньше груза по килограммам и тоннам, что провоцирует удорожание товаров. "То есть перевозится на одном судне не столько-то, а на 20-30 % меньше", - объяснила завкафедрой менеджмента, технологий бизнеса и устойчивого развития БГТУ Ирина Новикова в "Актуальном интервью".

Ирина Новикова

По Рейну возят не только сельскохозяйственные культуры, но и руду с углем. Аномальная жара привела к потерям и в тяжелой промышленности, что повлекло недостачу сельскохозяйственной техники. "Deutsche Welle прогнозировали недополучение в Германии 0,3 % валового продукта. Один из немецких институтов мировой экономики пересчитал данные и выяснил, что недополучат 0,5 % ВВП", - привела цифры завкафедрой менеджмента, технологий бизнеса и устойчивого развития БГТУ.

Казалось бы, что такое 0,3-0,5 % ВВП, это же мало. На самом деле, валовой продукт Германии составляет более 5 трлн долларов, соответственно, страна недополучит 25 млрд долларов ВВП. "Это достаточно приличная цифра, учитывая дорогой газ, нефть и неурожай. Думаю, не так весело будет германской экономике в 2027 году", - резюмировала Ирина Новикова.