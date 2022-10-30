Германия находится в плачевном состоянии из-за доверия Белому дому, утверждает депутат бундестага

Власти не способны сейчас изменить свою доктрину, потому что она была им навязана из-за океана. Они подчинились ей и шаг за шагом уходили от собственных суверенных решений. И на сегодняшний день практически не способны принимать суверенные решения.

Власти не способны сейчас изменить свою доктрину, потому что она была им навязана из-за океана. Они подчинились ей и шаг за шагом уходили от собственных суверенных решений. И на сегодняшний день практически не способны принимать суверенные решения.

Депутат предполагает, что поменять ситуацию сможет отставка правительства и новые выборы, на которых, возможно, пройдут кандидаты, которые не согласованы с вашингтонским обкомом. "Если мы сможем привести к власти таких людей, то есть шанс, что восстановится и "Северный поток". Есть шанс, что восстановятся отношения с Россией в том числе, и тогда все может вернуться в нормальное русло - газ станет по приемлемой цене и предприятия могут опять работать, - пояснил Вальдемар Гердт. - Нам мешают не природные катаклизмы, а мешает политическая система, которая направлена на разрушение якобы России, но на самом деле мы разрушаем свою экономику".