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Германия попадает в вассальное положение, утверждает депутат бундестага

Теперь в связи с недавними взрывами на "Северных потоках" многие европейские страны на долгий период времени отрезаны от трубопроводов России, а Германия попадает в вассальное положение от поставок из-за океана.

Так считает депутат бундестага от партии "Альтернатива для Германии" Евгений Шмидт. По его словам, сами власти виноваты в сложившейся ситуации.

Несмотря на то, что трубопроводы в последнее время простаивали, тем не менее шел определенного рода политический торг. Россия хотела, чтобы эти трубопроводы эксплуатировались в полном объеме, потому что она вложила немало средств и хотела совершенно закономерно их когда-то окупить. Германия же пыталась и оставить Россию под санкциями, и одновременно получать дешевые энергоносители, вот в этом плане происходил политический торг. Теперь торговаться, собственно говоря, незачем, то есть все это было в одночасье разрушено, дешевых энергоносителей Германия в ближайшее время больше не получит.
Евгений Шмидт, депутат бундестага от партии "Альтернатива для Германии"


Депутат бундестага добавил, что Германия может оказаться в глубочайшем экономическом и энергетическом кризисе. "К сожалению, наши выступления, наши пожелания не были услышаны, и теперь вот правительство Германии оказалось перед разбитым корытом, когда и санкции не сняты, и дешевых энергоносителей им не видать", - подвел итог Евгений Шмидт.

Фото:pixabay.com

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