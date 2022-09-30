Германия попадает в вассальное положение, утверждает депутат бундестага

Несмотря на то, что трубопроводы в последнее время простаивали, тем не менее шел определенного рода политический торг. Россия хотела, чтобы эти трубопроводы эксплуатировались в полном объеме, потому что она вложила немало средств и хотела совершенно закономерно их когда-то окупить. Германия же пыталась и оставить Россию под санкциями, и одновременно получать дешевые энергоносители, вот в этом плане происходил политический торг. Теперь торговаться, собственно говоря, незачем, то есть все это было в одночасье разрушено, дешевых энергоносителей Германия в ближайшее время больше не получит.

Евгений Шмидт, депутат бундестага от партии "Альтернатива для Германии"