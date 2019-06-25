Героем третьей серии проекта "Незабытый подвиг" стал Марат Козлов

Агентство теленовостей продолжает документальный проект "Незабытый подвиг". В нем реальные истории детей, которые боролись за родную белорусскую землю изо всех сил! Зрители "Беларусь 1" и"Беларусь 24" уже увидели две серии - о Зине Портновой и Марате Казее. Героем третьей стал Марат Козлов. В чем подвиг юного белоруса? И что роднит его с тысячами детей войны? Ответы - в нашем вечернем эфире.