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Героем третьей серии проекта "Незабытый подвиг" стал Марат Козлов
Агентство теленовостей продолжает документальный проект "Незабытый подвиг". В нем реальные истории детей, которые боролись за родную белорусскую землю изо всех сил! Зрители "Беларусь 1" и"Беларусь 24" уже увидели две серии - о Зине Портновой и Марате Казее. Героем третьей стал Марат Козлов. В чем подвиг юного белоруса? И что роднит его с тысячами детей войны? Ответы - в нашем вечернем эфире.
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