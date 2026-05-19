Герои нашего двора: 19 мая - 5 лет памяти Андрея Ничипорчика и Никиты Куконенко

19 мая - ровно 5 лет подвигу белорусских военных летчиков Андрей Ничипорчика и Никиты Куконенко. Это был настоящий поступок: пилоты погибли, спасая десятки, а может сотни жизней, хотя по инструкции должны были катапультироваться. Про этих мужчин рассказывают в школах, их именами называют улицы, о них снимают фильмы.

Военные летчики гвардии майор Андрей Ничипорчик и гвардии лейтенант Никита Куконенко в тот день, 19 мая 2021 года, все сделали правильно. Ради людей, детей, которые воспитываются на этом уроке мужества, пилоты увели свой неуправляемый Як-130 на крошечный клочок земли среди плотной жилой застройки в Барановичах. Сколько жизней тогда спасли эти парни! Мы помним и благодарны героям.

19 мая позвольте уступить "Площадку" тем, кто воспитал Героев Беларуси - героев нашего времени, ребят с нашего двора.

"На 1-м, 2-м курсах самолет более простой, а уже потом на 4-м, 5-м курсах самолет более сложный. Я помню, как переживал, когда они вдвоем (он и еще один курсант) подошли к самостоятельному полету. Я выпускал того курсанта, давал допуск, а командир выполнял задания с Андреем. И вот мы одновременно в воздухе друг за другом ходим - посадка, посадка, все, мы сели. Я с этим летчиком сел, с его товарищем, командир с тем. Он подбегает и говорит: "Все, добро получено". Это, наверное, был знаковый момент. И потом уже, когда офицером стал, еще более сложный самолет был, я опять же переживал, ну, не так уже, но все равно переживал, но он с этим справился", - вспоминал папа Героя Беларуси Андрея Ничипорчика Владимир Ничипорчик.

папа Героя Беларуси Андрея Ничипорчика Владимир Ничипорчик

"Историй достаточно было: на 5-м курсе его чуть не отчислили. За счет того, что он учился на отлично, конечно, самый первый вылетал на все полеты. Был обыкновенный день, я съездила на работу, приехала на обед домой. Вечером мне позвонил Никитин отец и сказал, что Никита погиб. Это были самые тяжелые дни, как бы и сейчас особо не хочется верить. Он мне приснился и говорит: "Мам, ты меня видела в гробу?" Я говорю: "Нет, не видела". Он мне: "Так я живой, я приступил к полетам". Он в форме был. Часто мне снится в форме, подпрыгивает и говорит: "Я уже летаю, я просто был в коме, все, я уже живой". Значит, у него все хорошо там. Я всегда чувствую, что он мне помогает. Как будто он мне помогает идти, направляет по правильному пути. 18 мая перед вечером мы с ним разговаривали, он говорил: "Мама, у меня завтра такие серьезные вылеты, готовимся ко дню города в Барановичах. Когда прилечу, тогда я тебе позвоню сразу". И все, больше он мне не позвонил", - поделилась мама Героя Беларуси Никиты Куконенко Наталья Сивухина.

мама Героя Беларуси Никиты Куконенко Наталья Сивухина

Хочется сказать спасибо маме Андрея Ничипорчика Галине и его отцу Владимиру, маме Никиты Куконенко Наталье, они воспитали хороших, достойных сыновей. Это урок для всех, настоящий поступок настоящего человека.

Съемочная группа "Первого информационного" поинтересовалась у родителей Андрея, кем бы они хотели, чтобы выросли его дети, их внуки, хотя знали ответ - хорошими людьми.

"Неважно, каких высот они достигнут, конечно, я хотела бы, чтобы они стали профессионалами своего дела, но главное, чтобы они любили своих родителей, маму, помнили своего отца, уважали учителей, дедушек, бабушек. И, конечно же, любили свою страну - это самое важное, потому что Андрей им дал начало. Мы часто говорили, что Андрей очень любил нашу страну. Шарф носил, т. е. все, что у него было, все было связано именно с Республикой Беларусь. Тогда эта символика только появлялась, сейчас она везде, а тогда ее тяжело было достать, но можно купить. И ему это нравилось, он заказал себе ее на день рождения. В 17 лет они с друзьями собирались где-то, они подарили ему ковер с героем Республики Беларусь. Поэтому мы хотим, чтобы и дети любили свою страну, были ей преданы", - рассказала мама Героя Беларуси Андрея Ничипорчика Галина Ничипорчик.