Герои жатвы из "Кухчиц" рассказали об агосезоне и подарках Президента

Рекордсменов жатвы ОАО "Кухчицы" чествовали на празднике урожая Минской области. Павел Шутило, Виталий Кишко и Андрей Алексейчик назвали сезон экзаменом на трудолюбие и выносливость.

Праздник они встретили сдержанно: работы в поле не останавливаются. Комбайнер Павел Шутило сказал, что нынешняя уборка была не самой трудной. Сложно, по его словам, бывает на первой жатве, потом это уже привычная работа. "Главное вовремя убрать зерно с поля. Постараться намолотить. И чтобы комбайн не подводил", - отметил он.

На вопрос, помогала ли погода, Андрей Алексейчик, отвечающий в хозяйстве за организацию уборки, ответил утвердительно. Нужны были и дожди, и солнце, сказал он, и в итоге все сложилось ровно. "Погода не помешала нам убрать вовремя с полей".

Автомобили, подаренные Президентом, комбайнеры передали женам. Кто чаще за рулем, поинтересовались у них. "Жены. Конечно, жены", - прозвучал ответ. Павел Шутило пояснил: механизаторы почти все время на работе, а дом, дети и сборы в школу - на супругах.

Андрей Алексейчик добавил, что новую машину уже опробовали все в семье и оценили подарок главы государства.

Внимание Президента он назвал гордостью. "Он видит, как стараемся, может даже готовим будущее поколение на такие же достижения". Это, по его словам, стимул "и работать, и зарабатывать".

Лидерство хозяйства в республике труженики села связали с общим вкладом в дело. "Важен коллектив, все, начиная от слесаря и до руководителя. И понимание, что надо - значит надо", - сказал водитель Виталий Кишко.

Их не раз звали в другие хозяйства. "Неоднократно", - подтвердили собеседники. Малая родина оказалась сильнее. "Мы родились в Кухчицах. Свою карьеру думал строить в городе, но деревня поманила. Где родился, там и пригодился", - признался Павел Шутило.

Рекордсмены приняли поздравления и напомнили: на селе работа идет без пауз. От такого труда зависит и хлеб на столе.