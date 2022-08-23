3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Герои новой серии проекта "Санкции для народа" расскажут о Германии, где они прожили 9 лет
Беларусь - лучшее место на земле! Объехав немало стран и прожив 9 лет в немецком Дюсcельдорфе, таким мнением делятся гродненцы. Герои новой серии проекта "Санкции для народа". Как в Германии подорожали продукты, сколько стоит топливо и почему там теперь моются по расписанию? "Так против кого вводите санкции?", - интересуются белорусы?
А еще в 4-й серии история многодетной семьи из Скиделя, что стало с их ИП по грузоперевозкам. И как от санкций пострадал пенсионер из Гродно. Для всех этих людей единственным надежным партнером осталось государство.
Если санкции повлияли и на вашу жизнь, и вы хотите об этом рассказать, обращайтесь по телефонам: +375(17)389-63-52, +375(17)389-64-11 или пишите по адресу pr@tvr.by.
Президент
Все
Лукашенко аграриям на "Дожинках" в Полоцке: Вы - основа нашей жизни и основа нашей безопасности
Лукашенко вручил награды лучшим работникам сельского хозяйства Витебской области
Лукашенко: Мир и спокойствие на белорусской земле нужно отстаивать и защищать всеми силами
Лукашенко: Нужно разработать стандартный социальный пакет для молодых специалистов на селе
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов