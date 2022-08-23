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Герои новой серии проекта "Санкции для народа" расскажут о Германии, где они прожили 9 лет

Беларусь - лучшее место на земле! Объехав немало стран и прожив 9 лет в немецком Дюсcельдорфе, таким мнением делятся гродненцы. Герои новой серии проекта "Санкции для народа". Как в Германии подорожали продукты, сколько стоит топливо и почему там теперь моются по расписанию? "Так против кого вводите санкции?", - интересуются белорусы?

А еще в 4-й серии история многодетной семьи из Скиделя, что стало с их ИП по грузоперевозкам. И как от санкций пострадал пенсионер из Гродно. Для всех этих людей единственным надежным партнером осталось государство.

Если санкции повлияли и на вашу жизнь, и вы хотите об этом рассказать, обращайтесь по телефонам: +375(17)389-63-52, +375(17)389-64-11 или пишите по адресу pr@tvr.by.

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