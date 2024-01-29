"Герои. Трансформация" вновь соберет зрителей у экранов

Бросить вызов самому себе и привести команду к победе. "Герои. Трансформация" - совместный проект Белтелерадиокомпании и Президентского спортивного клуба скоро вновь соберет зрителей у экранов.

На этот раз испытать себя на прочность смогут все желающие. На отборочный этап нового сезона приехали спортсмены-любители со всех уголков страны.

Наша же телевизионная группа эксклюзивно пообщалась с участниками кастинга и узнала все детали прохождения непростой полосы препятствий.

"Герои. Трансформация" - испытай себя

Не успели соскучиться, а "Герои" уже возвращаются. Настоящая трансформация ожидает всех зрителей в новом сезоне экстремального проекта. Обновленный формат и более захватывающие препятствия проверят крепость мышц и нервов у всех участников. Кстати, в прошлом сезоне шоу испытать себя были приглашены и сотрудники Белтелерадиокомпании. Ведущая Людмила Казак, наш спортивный обозреватель Андрей Козлов и Анна Квилория на себе попробовали все припасенные сюрпризы.

Сито отборочного тура на базе учебно-тренировочного центра МЧС собрало более 100 желающих в будущем сразиться на киберарене. Но пока предварительный этап, который только на первый взгляд кажется простым. Сначала - подтягивания, которые уже со старта выжмут из вас все соки.

А самое вкусное - 100-метровая дистанция, которую необходимо пройти быстрее соперника. Однако есть одно большое "но".

Здесь скорость не всегда решает, ведь на пути ждут препятствия. Сначала преодолеть высокую стену. Затем, вот здесь, найти свое равновесие. После - спринтерский забег и как вишенка - подъем на лестницу, которая моделирует собой известную скалу "Героев".

Но из более чем 100 участников продолжить борьбу за главный приз смогут лишь 48 сильнейших. Кстати, изюминкой нового сезона станет то, что спортсменам сначала придется сражаться не за команду, а за самого себя. В каждом четвертьфинале из 12 участников только трое лучших сформируют свой коллектив и пройдут дальше.

По итогам каждого четвертьфинала будет сформировано четыре команды по три человека спортсменов, которые будут выступать. А тимлидером мы пригласим бывших профессиональных спортсменов Республики Беларусь, которые прославляли нашу страну, и они будут выступать в качестве тренера этой команды. На сегодняшний день мы планируем пригласить Екатерину Вандарьеву Александра Богдановича и Станислава Драгуна. Павел Егоров, помощник председателя Президентского спортивного клуба