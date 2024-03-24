Герои весенних полевых работ - в рубрике АТН "Без ретуши"

Десятилетия тому назад каждый сезон у полеводов считался как вступление в сражение с погодой и особенностью почвы при слабом техническом оснащении. Но это никогда не позволяло людям от земли опускать руки, которые нас кормят. Они герои совместного проекта АТН "Без ретуши" (подробности в видео).