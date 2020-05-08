Героическая память о событиях Великой Отечественной на "плечах" белорусских автогигантов

Одно из крупнейших предприятий Кузбасса по добыче угля по-своему и в прямом смысле с размахом отметило приближение 75-летия Великой Победы. А в угольном разрезе 130-тонные карьерные самосвалы БелАЗ сделали праздничный круг почета. На каждой машине при этом закрепили портреты героев-фронтовиков размером 2 на 3 метра.