Героини новой серии проекта "Женщины и спорт" - волейболистки Елена Федоринчик и Анастасия Гарелик

В Год белорусской женщины "Первый информационный" продолжает показ авторского проекта Анны Эйсмонт "Женщины и спорт". Героинями новой серии станут сразу две спортсменки - известные волейболистки Елена Федоринчик и Анастасия Гарелик. Они много лет защищали цвета национальной сборной и стали настоящими легендами в своих командах - "Минчанка" и "Ленинградка".

Елена Федоринчик, капитан ВК "Минчанка": "Это безумное время, которое, слава Богу, мне посчастливилось пережить. Даже вот написано "Минчанка" сильна коллективом". Наверное, на протяжении всего времени, пока я в "Минчанке", она действительно сильна коллективом. И хочется, чтобы каждый игрок, который приходит в нашу команду, это понимал и способствовал этому званию".

Анастасия Гарелик, экс-игрок ВК "Ленинградка": "Для меня эта команда стала вторым домом, второй семьей из-за отношения ко мне. Я чувствовала веру в себя и чувствовала доверие, и мне хотелось добиваться результатов, то есть это всегда были цели самые высокие".

А еще это история про дружбу двух успешных волейболисток, которая выдержала и легионерские хлеба, и перемены в личной жизни. Елена стала мамой и начала уже 17-й сезон в "Минчанке", Анастасия же только завершила профессиональную карьеру и вышла замуж. Но где бы они не были, какие бы перемены не происходили, есть место силы - деревня под Минском, где собираются все вместе несколько поколений.

Обо всем этом смотрите в новой серии проекта "Женщины и спорт" 27 сентября в 10:10 и в 19:20 в эфире "Первого информационного".