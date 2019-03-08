Героини нашего репортажа доказали: для женщин нет неподвластных вершин

Прекрасные дамы не перестают удивлять своими невероятными увлечениями, которые с годами становятся профессией. И зачастую специфика этих устремлений не уступает по сложности мужской работе. Наш корреспондент Никита Дементьев отправился на поиски героинь с необычными профессиями. Искать пришлось в прямом смысле не только под землей, но и в небе.Рассказывает Никита Дементьев .

Для Анжелы Герасимович серьезный подход к своей работе - неотъемлемая часть профессии. Маркшейдер, а именно так называется ее специальность, производит геодезические измерения и разметку на месторождениях и в горных сооружениях. После замеров хрупкая дама должна все перенести на проектную карту, для того чтобы шахтеры могли добывать полезные ископаемые. Это очень краткий экскурс в работу. Для более полной картины придется сменить красивое платье на рабочую одежду и спуститься на 440 метров вниз - в шахту.

Безопасность шахтеров под землей напрямую зависит и от работы Анжелы. Ведь даже самый маленький просчет в измерениях может привести к большим неприятностям. Впрочем, в профессиональных качествах нашей героини коллеги точно не сомневаются. Из земных глубин поднимаемся на поверхность.