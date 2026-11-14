Героиня новой серии проекта "Она - белорусская женщина" - директор цирка Гомеля Анастасия Сарасеко

Она воплотила мечту семьи и стала представителем цирковой династии в четвертом поколении. Выступала на арене в составе группы жонглеров, а в 36 лет возглавила Гомельский цирк. Героиней новой серии проекта "Она - белорусская женщина" стала Анастасия Сарасеко.

Как устроена жизнь за кулисами? Почему цирковым искусством полезно заниматься детям, даже если это не станет их будущей профессией? И в чем секрет популярности цирка дю Солей? Об этом и не только смотрите в проекте.

А еще Анастасия Сарасеко откровенно призналась, каково это - нести ответственность за дело своей семьи, рассказала, почему за животных в цирке не стоит переживать и почему шутки про цирк она не любит. Смотрите проект уже в это воскресенье, 15 ноября, на "Первом информационном" в 10:10 и 19:20.

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