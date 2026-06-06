Героиня новой серии проекта "ОНА" - единственная в Беларуси женщина-академик Эмилия Коломиец

Биотехнологии по своей инвестиционной привлекательности за десятилетие практически сравнялись с ІТ-индустрией. Только в государственном научно-производственном объединении "Химический синтез и биотехнологии" в год производится около 10 т препаратов на сумму около 300 тыс. белорусских рублей. Более 10 продуктов находятся на стадии разработки.

Об этом подробно расскажем в новой серии проекта о сильных женщинах "ОНА". Ее героиня - единственная в Беларуси женщина-академик Эмилия Коломиец. В профессии Эмилия Ивановна более полувека. За это время она создала современную школу микробиологов и совершила немало научных открытий.