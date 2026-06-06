3.82 BYN
2.83 BYN
3.29 BYN
Героиня новой серии проекта "ОНА" - единственная в Беларуси женщина-академик Эмилия Коломиец
Биотехнологии по своей инвестиционной привлекательности за десятилетие практически сравнялись с ІТ-индустрией. Только в государственном научно-производственном объединении "Химический синтез и биотехнологии" в год производится около 10 т препаратов на сумму около 300 тыс. белорусских рублей. Более 10 продуктов находятся на стадии разработки.
Об этом подробно расскажем в новой серии проекта о сильных женщинах "ОНА". Ее героиня - единственная в Беларуси женщина-академик Эмилия Коломиец. В профессии Эмилия Ивановна более полувека. За это время она создала современную школу микробиологов и совершила немало научных открытий.
Героиня проекта уверена, что без творческого поиска в науке делать нечего. Об инновационных разработках, международном сотрудничестве и семейных ценностях смотрите 7 июня на "Первом информационном" в 10:10.