Героиня новой серии проекта "Женщины и спорт" - Василиса Марзалюк

В Год белорусской женщины "Первый информационный" продолжает показ авторского проекта Анны Эйсмонт "Женщины и спорт". Новая серия расскажет про Василису Марзалюк.

Успешная спортсменка, победительница двух подряд Европейских игр, многократный призер чемпионатов мира и Европы по женской борьбе, добившись высот как спортсменка, стала работать на благо команды и как тренер. Но в жизнь женщины-тренера вмешались очень приятные обстоятельства.

"Естественно, для меня это новый этап, я считаю, обновленная версия. Ребенок не дает скучать", - поделилась Василиса Марзалюк.

В этой серии поговорим, как правильно подготовиться спортсменке к резкой смене амплуа, легко войти в материнство и правильно относиться к спортивным победам и неудачам. Об этом смотрите 30 августа в 10:10 и в 19:10 в эфире "Первого информационного".