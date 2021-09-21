Как в одиночку не создать машину с гигантской мощью на мировом рынке, так и без единства невозможно создать сильное государство. Героиня новой серии проекта "Белорусская Super женщина" - Наталья Яскевич. Она бухгалтер на БелАЗе, представитель одной из крепких трудовых семейных династий нашего машиностроительного гиганта. На предприятии уже 16 лет. Ее взгляд на противостояние заводчан санкциям, а также на единство, которое начинается с семьи и коллектива - сегодня в вечернем эфире на “Беларусь1”.