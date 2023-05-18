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Героиня проекта "Белорусская Super женщина" Алина Рогова с детства знала, что будет врачом

Главный врач 26-й городской поликлиники Минска Алина Рогова - героиня следующей серии нашего проекта "Белорусская Super женщина". 24 года в медицине, пошла по семейным стопам родителей и уверена, что главное в жизни - это любовь к делу и своим близким. Смотрите 18 мая в вечернем эфире.

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