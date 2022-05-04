Нацисты, проигравшие в 1945, пытаются взять реванш - хроника тех дней и современные реалии

Особо усердствуют в искажении исторической правды и нивелировании памяти наши ближайшие соседи. Весной 1944 года произошел коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны. Войска Красной армии начали освобождение Европы от фашистских захватчиков. Но сегодня нацисты, которые проиграли в 1945, пытаются взять реванш. Сравним хронику тех дней и современные реалии. "Мы их освободили, они нам этого не простят" - иначе не скажешь.