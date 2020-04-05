3.39 RUB
3.39 USD
3.58 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Герой Сети этой недели - очаровательный зеленый попугай
На просторах интернета можно встретить массу видео про домашних питомцев. Самыми популярными являются ролики про то, как они делают какие-то милые вещи или же демонстрируют свои поразительные таланты. Герой Сети этой недели -очаровательный зеленый -попугай. Он поет песню, в которой четко можно разобрать текст. А его волшебный голос завораживает! Смотрим и слушаем (видео).
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Водителя большегруза, ремонтировавшего свой автомобиль, сбил микроавтобус - обзор ДТП
Дом сгорел из-за самодельной электроплиты, супружескую пару от пожара спасла бессонница - обзор ЧП
Ребенок пострадал под колесами авто, девушка перебегала на красный и погибла - обзор ДТП
В реке утонули 2 рыбака, рука ребенка застряла в батарее, безработная надышалась дымом - обзор ЧП