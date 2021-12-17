Специальный выпуск проекта "Вопрос номер один" - о героях нашего времени

Отдать свою жизнь ради наших с вами. Героям нашего времени посвящен специальный выпуск проекта АТН "Вопрос номер один". Каково это - быть матерью, отцом, вдовой Героя Беларуси? Кем были эти офицеры, о чем мечтали, какие строили планы на жизнь и в чем схожи истинный героизм и патриотизм? Смотрите проект 18 декабря в 19:15.