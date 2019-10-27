Героями следующей недели в проекте "Родные люди" станет семья Дубко

Героями следующей недели в нашем проекте "Родные люди" станет столичная семья Дубко. В ней воспитывают шестерых детей. Пять из них - девочки.



С одной стороны, что может быть лучше, чем каждый день после работы возвращаться в такой цветник? С другой - в квартире нон-стоп не затихает: "папа, открой", "папа, обними", "папа, купи"… Кстати, сам папа признался: столько детей получилось как раз благодаря тому, что надеялись - "следующим уж точно окажется мальчик!".



Мечта сбылась лишь однажды… 18 лет назад. Сын стал настоящим другом для папы, гордостью для мамы и вторым отцом для большой женской компании. Команда АТН провела несколько суток вместе с семьей Дубко. Что из этого вышло - узнаем 31 октября после "Панорамы".



