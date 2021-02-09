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Героями своей эпохи в Национальном художественном музее делится Евгений Харитоненко
Портретист отправляет зрителя назад в 50-е. Харитоненко - камерный мастер. В течение жизни писал друзей по Киевскому художественно-театральному, рабочих и людей, близких по духу. В большинстве обращался к нейтральным фонам. От авторского почерка отошел в серии "красный цвет жизни и страсти". Акцентное полотно выставки в Национальном художественном - образ оперной дивы Большого театра - Галеевой в образе femmefatale Кармен. Это одно из самых крупноформатных произведений.
Всего же в фондах музея хранится 14 полотен Евгения Харитоненко, как и в Белорусском союзе художников. Если портреты разбросаны по коллекциям белорусских музеев, то пейзажи и натюрморты находятся в семье автора.
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