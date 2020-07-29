Герою Советского Союза Виктору Мичурину 104 года

Один из двух оставшихся героев Советского Союза, проживающих в Беларуси, Василий Мичурин отметил свой 104 день рождения.



Звезду героя фронтовик получил за сражение еще в финскую кампанию, заменив выбывшие из строя расчеты двух пулеметов. Мичурин, перебегая от одного к другому, метким огнем отразил шесть контратак противника. За проявленную отвагу Василий Сергеевич был отмечен золотой звездой. В годы Великой Отечественной принимал участие в обороне Минска и Могилева, штурмовал Берлин. Сейчас ветеран живет в белорусской столице, занимает активную позицию в вопросах воспитания молодежи, сохранения памяти о войне.



