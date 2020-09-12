ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Геворг Мирзаян: Толпа несет угрозу своей непредсказуемостью

Чем опасны несанкционированные протесты, обсуждают сегодня эксперты. Во-первых, сама по себе толпа несет угрозу своей непредсказуемостью. Во-вторых,там никто не защищен от провокаций. А учитывая то, как четко координируются акции в Беларуси, ожидать можно все что угодно. Вот мнение российского эксперта Геворга Мирзаяна.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все