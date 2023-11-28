Гейченко - душа Пушкиногорья! В Минске открылась фотовыставка выдающихся деятелей российской культуры

Язык истории через снимки! В Библиотеке имени Пушкина открылся фотопроект, посвященный двум выдающимся деятелям российской культуры. Семен Гейченко - писатель-пушкинист, который почти 50 лет своей жизни отдал музею-заповеднику "Михайловское" в Псковской области, воссоздавал его из руин после войны. Валентин Курбатов - литературный критик и прозаик, который многократно писал об известном русском поэте. Выставка объединяет литературные тексты двух монументальных личностей и фотографии петербургского репортера Юрия Белинского.