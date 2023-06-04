По его словам, корни проблемы лежат глубже, еще во времена раскола церкви на католиков и православных. Именно тогда Европу поделили на Восток и Запад. Это деление влияет на политиков, считает он. "Ведь конфликт в Украине растет оттуда же: страну поделили на две религии", - отметил политический деятель.

Религии прикрывали геополитику. Когда Россия становилась сильной, ее ненавидели. Западные страны на себя примерили корону властителей мира. И как они могут поддержать огромную славянскую страну где-то на севере?! Для них Россия не имеет права на существование. Она не имеет права говорить с ними на равных. Это в лучшем случае бензоколонка, которую хорошо бы поделить на 5-6 частей.

Религии прикрывали геополитику. Когда Россия становилась сильной, ее ненавидели. Западные страны на себя примерили корону властителей мира. И как они могут поддержать огромную славянскую страну где-то на севере?! Для них Россия не имеет права на существование. Она не имеет права говорить с ними на равных. Это в лучшем случае бензоколонка, которую хорошо бы поделить на 5-6 частей.

Корреспондент удивился, что нелюбовь к русским контролируемая и спросил, не сами люди решают любить или не любить? Ги Меттан ответил, что это пропаганда американской гегемонии и доминации Запада. "Русофобия - это инструмент пропаганды. Поэтому лично я верю, что Россия останется такой же крепкой страной. Но здесь есть ловушка: чем сильнее Россия, тем сильнее русофобия, - предупредил он. - Но все возможно. Посмотрите, Франция и Германия исторически ненавидели друг друга более 70 лет, а потом стали друзьями. И это может случиться с Россией и Европой, но для этого Европа должна быть независимой".