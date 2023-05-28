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Ги Меттан: Два столетия нейтрального статуса Швейцарии были отменены за 2 дня, потому что мы решили применить санкции против России
Два столетия нейтрального статуса Швейцарии были отменены за 2 дня, потому что мы решили применить санкции против России. Об этом в программе "Главный эфир" заявил политический деятель, журналист и писатель из Швейцарии Ги Меттан.
Комментируя высказывание, что некоторые эксперты говорят, что Швейцария перестала быть нейтральной в конфликте с Украиной, политический деятель сказал, что с его позиции, как гражданина Швейцарии, это было скандальным решением - прекратить нейтралитет Швейцарии. "Два столетия нейтрального статуса были отменены за 2 дня, потому что мы решили применить санкции против России, причем санкции, которые с точки зрения международного законодательства нелегальны. По мне это вдвойне проблема, подобного рода санкции и потеря нейтралитета, - сказал он. - Но у нас запущена сейчас народная инициатива - сбор подписей населения для проведения референдума на тему нейтралитета Швейцарии и его укрепления. Поэтому, я думаю, что рано ставить точку на швейцарском нейтралитете, мы решим этот вопрос в ближайшие годы".
Ги Меттан добавил, что если рассматривать санкции на геополитическом уровне, то они не работают, страны ведь продолжают существовать.
Возьмем Кубу или Иран, или санкции против Беларуси, эти страны ведь продолжают существовать. Я думаю, что с точки зрения геополитики это неэффективно, они могут вредить странам, создавать трудности в экономике, но они могут усиливать волю народа сопротивляться, они могут сплотить народ при таком оскорбительном несправедливом обращении к ним. На мой взгляд, использовать санкции геополитике - это плохая идея.
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