Ги Меттан: Два столетия нейтрального статуса Швейцарии были отменены за 2 дня, потому что мы решили применить санкции против России

Комментируя высказывание, что некоторые эксперты говорят, что Швейцария перестала быть нейтральной в конфликте с Украиной, политический деятель сказал, что с его позиции, как гражданина Швейцарии, это было скандальным решением - прекратить нейтралитет Швейцарии. "Два столетия нейтрального статуса были отменены за 2 дня, потому что мы решили применить санкции против России, причем санкции, которые с точки зрения международного законодательства нелегальны. По мне это вдвойне проблема, подобного рода санкции и потеря нейтралитета, - сказал он. - Но у нас запущена сейчас народная инициатива - сбор подписей населения для проведения референдума на тему нейтралитета Швейцарии и его укрепления. Поэтому, я думаю, что рано ставить точку на швейцарском нейтралитете, мы решим этот вопрос в ближайшие годы".