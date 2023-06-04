Ги Меттан: Ваши люди уже прошли через цветную революцию и готовы психологически отстоять страну

Об этом и не только наш обозреватель Алексей Волков поговорил со швейцарским журналистом, писателем и депутатом Ги Меттаном. Он на себе хорошо прочувствовал, что такое свобода слова в Европе: эфиры у общественного деятеля отобрали, угрожают. Однако он не боится говорить правду о том, как на самом деле работает западная демократия.

Отвечая на вопрос, будут ли польские власти, используя вооруженных экстремистов, пытаться захватить Беларусь, Ги Меттан сказал, что наверняка могут попытаться. "Посмотрите на историю Великобритании. Польша - это просто их новая игрушка в регионе. Но опять же история Англии, США. Они всегда пытались закрепиться в вашем регионе: мирно, через насилие и протесты, цветные революции. 3 года назад они тоже пытались это сделать. И будут пробовать. Но я сомневаюсь в успешности этих планов, потому что ваши люди уже прошли через цветную революцию и они готовы психологически отстоять страну. Я не вижу здесь простора для их успеха. Да и во всем мире уже механизмы не сработают. Люди знают, кто и зачем расшатывает страны.